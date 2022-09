Sondalo, incidente in galleria: chiusa nel tardo pomeriggio la Statale 38 dello Stelvio

lunedì, 5 settembre 2022

Sondalo – A causa di un incidente avvenuto all’interno della galleria ‘Bolladore’ all’altezza del km 82 è temporaneamente chiusa al traffico la strada statale 38 “dello Stelvio”, a Sondalo, in provincia di Sondrio.

L’incidente, su cui sono in corso accertamenti, ha coinvolto due veicoli. Il traffico è deviato in loco sulla strada provinciale 27. Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell’Ordine per garantire la sicurezza del traffico e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.