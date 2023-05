Soccorso Alpino altoatesino in lutto: è morto Toni Reinstadler

martedì, 23 maggio 2023

Passo Stelvio – Lutto nel Soccorso Alpino altoatesino: è morto Toni Reinstadler, 55 anni, vice capo del soccorso alpino di Solda. Toni Reinstadler (nella foto) e il fratello Olaf erano saliti al Passo Stelvio per i lavori di disgaggio di valanghe in vista della riapertura della strada che collega l’Alto Adige alla Valtellina e in base alla prima ricostruzione Toni Reinstalder avrebbe perso l’equilibrio, precipitando in un canalone.

Il 55enne era molto conosciuto per la sua professione di guida alpina, ma anche come soccorritore. Assieme al fratello Olaf ha effettuato difficili e delicati interventi di soccorso sull’Ortles, sul Gran Zebrù e sulle altre vette che sovrastano Solda, frazione del Comune di Stelvio al confine con la Svizzera e la Valtellina. Grande cordoglio è stato espresso dalle autorità altoatesine e dal Soccorso Alpino: “Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia del nostro socio Anton (Toni) Reinstadler, soccorritore e vice capostazione della nostra stazione di Solda”.