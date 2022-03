Sicurezza sulle piste, controlli dei carabinieri in Val Gardena

giovedì, 17 marzo 2022

Ortisei – Sicurezza sulle piste in Val Gardena. I militari della Compagnia Carabinieri di Ortisei (Bolzano) hanno eseguito mirati controlli per la sicurezza sulle piste in tutta la Val Gardena e sull’Alpe di Siusi. I militari hanno prioritariamente controllato il rispetto delle norme di sicurezza sulle piste, velocità, manovre pericolose, uso del casco, titolarità di assicurazione per responsabilità civile, consumo di alcol.

I militari hanno anche eseguito dei posti di controllo per la sicurezza stradale con controlli etilometrici sui conducenti. Dall’inizio del mese sono state ritirate tredici patenti per guida in stato d’ebbrezza, solo dall’Arma dei carabinieri, in provincia di Bolzano.

I controlli sulle piste sono comunque andati bene. Il dispositivo di militari sciatori della territoriale, rinforzato dal contributo del 7° reggimento di Laives, unitamente ai militari del nucleo operativo e radiomobile di Ortisei, hanno controllato cinque esercizi pubblici e una quarantina di sciatori. Non sono state riscontrate violazioni.

Solamente alcuni sciatori hanno evidenziato un tasso alcolemico di qualche milligrammo di alcool per litro di sangue ma nulla al di sopra della soglia degli 0,5 g/l prevista dalla legge. Soglia che è identica a quella prevista dal codice della strada per i conducenti dei veicoli.

È sicuramente un dato positivo che nei controlli effettuati nella stagione invernale in corso – dall’entrata in vigore della nuova norma il 1° gennaio 2022 – nessuno sciatore sia stato sanzionato per l’eccessiva assunzione di alcool, segno o che gli sciatori adottano un consumo consapevole di bevande alcoliche, oppure che dopo aver bevuto scendono a valle con la seggiovia.