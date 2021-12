Scontro tra auto sulla Gardesana, due persone ferite

mercoledì, 22 dicembre 2021

Prevalle – Temporaneamente chiusa la statale 45bis Gardesana Occidentale, a causa di un incidente a Prevalle, in provincia di Brescia, dove nello scontro tra due auto sono rimaste coinvolte due persone, un 58enne e un 67enne.

Sul posto sono giunte due ambulanze di base, l’automedica, la Polizia Stradale di Salò e della sezione di Brescia, il personale Anas e i vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia, oltre al personale Anas. I due feriti, di cui uno in codice rosso e l’altro verde, sono stati stabilizzati sul posto e accompagnati in ospedale. Sono in corso le operazioni per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.