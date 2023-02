Sciatore 60enne salvato dal coma etilico sulle piste di Canazei

giovedì, 2 febbraio 2023

Canazei (Trento) – Sciatore ubriaco tenta una discesa, bloccato dai carabinieri e salvato dal coma etilico. La scena di un sciatore barcollante che tenta di mettersi gli sci, non è sfuggita all’occhio dei carabinieri del servizio piste, impegnati sul comprensorio del “Belvedere” di Canazei (Trento), che riuscivano a raggiungerlo appena in tempo, prima che lo stesso intraprendesse la discesa che avrebbe messo a repentaglio la sua incolumità e quella di altri sciatori, tra cui numerosi bambini presenti in pista.

Sin da subito il turista, un settantenne straniero che versava in un imbarazzante stato di ubriachezza, rivolgendosi ai militari alzava senza motivo i toni, insistendo a volere a tutti costi scendere con gli sci nonostante non si reggesse in piedi. I militari si ponevano innanzi all’uomo togliendogli gli sci, ma subito dopo l’uomo accusava un malessere, tanto che i carabinieri hanno dovuto distenderlo sul “taboga” e trasportarlo a valle. Giunto ai piedi della pista 5, l’uomo è entrato in coma etilico. I carabinieri hanno prontamente allertato il personale della Croce Bianca che gli ha prestato le cure del caso.

Il giorno seguente, convocato in caserma, lo sciatore è stato sanzionato dai militari della Stazione di Canazei. Rammaricato per l’accaduto, il turista si è scusato con i militari, ringraziandoli per avergli impedito di intraprendere la discesa, scongiurandone le fatali conseguenze.