Scialpinista precipita in un canale e muore sul Bondone

sabato, 18 marzo 2023

Bondone (Trento) – Tragedia sul monte Cornetto del Bondone, scialpinista precipita in un canale e muore

Uno scialpinista lombardo di 65 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio, dopo essere precipitato in un canale per oltre 200 metri mentre stava percorrendo un tratto esposto del monte Cornetto del Bondone, lungo il versante ovest verso Cavedine (Trento) e la valle dei Laghi. L’uomo stava salendo in compagnia di un’altra persona quando, a una quota di circa 2.000 metri è scivolato sparendo dalla vista del compagno che era con lui e che ha allertato il Numero Unico per le Emergenze 112.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino centrale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha chiesto l’intervento dell’elicottero e della Stazione di competenza Trento – monte Bondone. L’elicottero, salito in quota, ha verricellato sul posto il Tecnico di elisoccorso con l’equipe medica ma per l’uomo non c’era ormai nulla da fare. Dopo la constatazione del decesso da parte del medico e il nullaosta delle autorità, la salma è stata recuperata e bordo ed elitrasportata a Cavedine.