Schianto tra due auto sulla Provinciale a Marone, un morto

lunedì, 13 giugno 2022

Marone – Tragedia sulla Provinciale 510 nella galleria tra Marone (Brescia) e Sale Marasino (Brescia): nello scontro è morto il conducente di una vettura. Lo schianto è avvenuto qualche minuto prima delle 18, ha coinvolto un camion, un furgone e due auto: immediato è scattato l’allarme al 112 Nue che ha inviato sul posto l’eliambulanza dalla centrale di Bergamo e Brescia, l’automedica e tre ambulanze, quindi le forze dell’ordine, vigili del fuoco e Polizia Stradale.

L’equipe medica ha constatato il decesso del conducente di una vettura, mentre altre tre persone, tra i 47 e i 55 anni sono stati stabilizzati sul posto, uno è finito con traumi multipli in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente mortale in galleria. Il traffico, in entrambe le direzioni – verso la Valle Camonica e Brescia – è bloccato per consentire le operazioni di soccorso.