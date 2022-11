Scatta l’allarme truffe, segnalazioni in Media Valle Camonica

mercoledì, 23 novembre 2022

Cerveno (Brescia) – Scatta l’allarme truffe in Valle Camonica e l’attenzione è alta. Sono numerose le segnalazioni e anche denunce per i tentativi di truffe in alcuni paesi, Cerveno, Ceto e Paspardo, quasi sempre nei confronti di anziani.

Il sindaco di Cerveno (Brescia), Marzia Romano, ha lanciato un appello a prestare attenzione per tentativi di truffe e i carabinieri della Stazione di Capo di Ponte hanno avviato una serie di accertamenti dopo le segnalazioni. L’invito è evitare di rispondere a persone sconosciute e contattare immediatamente le forze dell’ordine.