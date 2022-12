Ruba tombini in ghisa nel Bresciano, 31enne arrestato dai carabinieri

giovedì, 22 dicembre 2022

Bedizzole (Brescia) – Ruba i tombini in ghisa delle fognature stradali ma viene scoperto e denunciato dai carabinieri. L’illecita attività, oltreché pericolosa, improvvisata dal trentenne bedizzolese è stata presto interrotta dall’intervento dei carabinieri della Stazione di Bedizzole (Brescia), allertati dalla situazione di rischio per la circolazione stradale ingenerata dall’assenza dei chiusini lungo le strade comunali, si sono immediatamente attivati con determinazione e rapidità per giungere al responsabile.

Nel giro di pochi giorni invece, quello che poteva trasformarsi in tragedia, grazie agli impianti di videosorveglianza e ad una buona attività informativa, tipica dei comandi stazione capillarmente presenti sul territorio ha permesso ai militari di individuare l’autore dei furti e recuperare ben quaranta chiusini costituenti la refurtiva. Il responsabile dovrà tispondere di furto di beni pubblici ed esposti alla pubblica fede.