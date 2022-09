Ruba in casa di un’anziana nel Bresciano, denunciata 35enne

sabato, 17 settembre 2022

Gottolengo (Brescia) – Furto aggravato ai danni di persona anziana all’interno della sua abitazione, è quanto dovrà rispondere una donna di 35 anni, abitante a Treviglio (Bergamo), denunciata dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Verolanuova (Brescia).

La denuncia a piede libero ha origine dall’indagine avviata dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile a seguito dell’intervento effettuato nel pomeriggio del 15 settembre scorso. Il furto era stato immediatamente segnalato dalla vittima, che aveva chiesto aiuto ad un avventore di un bar nelle adiacenze della propria abitazione.

L’anziana, di 87 anni, dopo aver realizzato di essere stata derubata dalla donna che poco prima, mediante la pretestuosa richiesta di ristoro per andare in bagno e bere un bicchiere d’acqua – in quanto, a suo dire, in stato di gravidanza – era subito uscita in cerca d’aiuto.

Nella circostanza, l’anziana, comprese le reali intenzioni della donna, non si era certo persa d’animo. Aveva dapprima respinto la malintenzionata e poi, al ritorno insistente di quest’ultima, l’aveva incalzata costringendola a fuggire a piedi lungo le vie del centro cittadino, dando prontamente l’allarme.

La preziosa telefonata alla Stazione carabinieri di Gambara (Brescia) ha permesso al maresciallo in servizio di richiedere alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Verolanuova di inviare subito la pattuglia. Il tempestivo intervento della Radiomobile ha così rintracciato la giovane donna che aveva poco prima commesso il furto con destrezza ai danni dell’anziana.

I militari di Verolanuova, dopo aver intercettato la donna ed averla accompagnata in caserma, hanno proceduto alla sua perquisizione rinvenendo e sequestrando la somma di 150 euro in contanti e un portafogli con i documenti di un’artigiana che ancora non si era avveduta del furto subito.

L’indagine dei carabinieri ha permesso di stabilire che la donna aveva agito da sola, colpendo prima in casa dell’anziana e poi ai danni dell’artigiana sul luogo di lavoro, nel centro abitato di Gottolengo.

Per la stessa è scattata la denuncia in stato di libertà e ora dovrà rispondere alla Procura della Repubblica di Brescia del furto di portafogli e del furto aggravato in abitazione ai danni dell’anziana signora.