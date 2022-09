Rovereto, la Polizia arresta l’autore di furti al super

martedì, 13 settembre 2022

Rovereto – La Polizia di Stato di Rovereto ha tratto in arresto l’autore di due furti avvenuti la scorsa mattinata al il centro commerciale “Leno Center” di Rovereto (Trento).

Era quasi mezzogiorno quando in un negozio sito nel centro commerciale è scattato l’allarme antitaccheggio. Pochi istanti dopo, il responsabile del negozio ha notato un uomo che tentava di uscire da una porta laterale con un involucro celato sotto la maglia.

Richiamato più volte, il soggetto scappava fuori dal centro commerciale, inseguito dal responsabile del negozio che nel frattempo aveva contattato il numero di emergenza per l’intervento delle forze dell’ordine.

Gli operatori della Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Rovereto giungevano immediatamente sul posto, mettendosi all’inseguimento del fuggitivo, che nel frattempo si era disfatto del maltolto, gettandolo a terra lungo i binari della vicina ferrovia.

Una volta fermato l’uomo, gli agenti del Commissariato sono stati raggiunti anche da un altro titolare di negozio, che sentito il trambusto, era uscito incuriosito e, notava che il fermato indossava un paio di costose calzature, sottratte appena poco prima all’interno del suo esercizio commerciale.

L’uomo, un quarantacinquenne residente in città, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza per il reato di furto aggravato e posto a disposizione della Procura della repubblica presso il Tribunale di Rovereto, che ha autorizzato la traduzione dell’arrestato presso la casa circondariale di Trento, dove successivamente la misura dell’arresto è stata convalidata.