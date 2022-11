Rovereto in lutto, veterinaria morta schiacciata da bovino

giovedì, 3 novembre 2022

Rovereto (Trento) – La comunità di Rovereto e il Trentino in lutto per la morte di Chiara Santoli, 25 anni, veterinaria, schiacciata da un bovino che stava visitando, all’interno di un allevamento a Custoza (Verona).

Sulla dinamica della tragedia sono in corso indagini dei carabinieri e degli ispettori dell’Ulss 9 veneta. Secondo quanto finora ricostruito Chiara Santoli (nella foto) stava svolgendo il tirocinio professionale dopo avere superato l’esame di Stato ed essersi iscritta all’Albo dei Veterinari della provincia di Trento, lo scorso 15 marzo. Oggi la 25enne è rimasta schiacciata, dopo il movimento improvviso del bovino e nella caduta ha riportato un trauma cranico ed è morta sul colpo.

Grande il cordoglio a Rovereto e in Trentino. Il sindaco di Rovereto, Francesco Valduga, raggiunto dalla notizia della tragica scomparsa, esprime il cordoglio alla famiglia: “Non esistono parole che possano lenire un dolore così grande come la perdita di una figlia così giovane, mentre svolgeva il lavoro che amava. Insieme alla Giunta comunale, ci stringiamo alla famiglia Santoli in questo momento così drammatico”.