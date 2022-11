Recuperati due escursionisti in Valle Sabbia

venerdì, 4 novembre 2022

Limone del Garda (Brescia) – Intervento della Stazione di Valle Sabbia del Soccorso alpino, V Delegazione Bresciana., per recuperare due escursionisti. I tecnici del Soccorso Alpino sono stati allertati dalla centrale del 112 per il recupero di un uomo e una donna. Erano partiti nel pomeriggio, intorno alle 15:30, con l’intenzione di dormire a Baita Segalla. A un certo punto però, mentre percorrevano una vecchia traccia di sentiero che porta al Cuel della spina, hanno perso l’orientamento. In quella zona, inoltre, c’era maltempo ed era diventato buio.

Le squadre territoriali del Soccorso Alpino e dei vigili del fuoco del comando provinciale li hanno localizzati e raggiunti. Erano illesi; sono quindi stati recuperati a piedi sul sentiero soprastante e infine portati a valle con il mezzo fuoristrada. L’intervento è finito verso mezzanotte. In questo periodo le giornate diventano più corte e le ore di luce si riducono in modo sensibile: per questo è necessario calcolare bene i tempi del rientro e avere con sé una lampada frontale o una torcia elettrica durante l’escursione.