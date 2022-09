Rapina in un centro commerciale di Rovereto: tre arresti

giovedì, 8 settembre 2022

Trento – La Polizia di Stato di Trento ha tratto in arresto i tre autori della rapina avvenuta a Rovereto (Trento) lo scorso 24 agosto. Il personale della Squadra Mobile e del Commissariato di Polizia di Stato di Rovereto, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Rovereto su richiesta della locale Procura della Repubblica, hanno tratto in arresto un cittadino senegalese di 45 anni senza fissa dimora, un secondo cittadino del Senegal di 46 anni, e una cittadina italiana di 27 anni residente a Trento, di fatto senza fissa dimora, tutti con precedenti di polizia.

I tre sono ritenuti responsabili di rapina aggravata e lesioni, poiché lo scorso 24 agosto presso l’esercizio commerciale “Bureau Valleè”, sito all’interno del centro commerciale “Urban Center” di Rovereto, dopo aver sottratto dei dispositivi elettronici, per garantirsi la fuga, hanno minacciato il titolare dell’esercizio commerciale. Uno dei due uomini ha, inoltre, reagito con violenza, spingendo il titolare contro una vetrata, causandogli una “contusione alla spalla destra” con prognosi di giorni sette.

I tre soggetti sono stati rintracciati e tratti in arresto presso un immobile in disuso di questa via del Brennero, ed ultimate le formalità di rito, sono stati rinchiusi nella casa circondariale Spini di Gardolo.