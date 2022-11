Rapina aggravata, 30enne arrestato a Sondrio

sabato, 5 novembre 2022

Sondrio – La notte scorsa, gli investigatori della locale Squadra Mobile, in collaborazione con l’Ufficio prevenzione Generale, della Questura di Sondrio, hanno tratto in arresto un uomo di trent’anni per il reato di rapina aggravata.

L’autore, in pieno centro città, in Piazza Garibaldi, dopo aver scippato abilmente il telefono cellulare del valore di oltre 1000 euro ad un giovane di 24 anni, residente in questo capoluogo, ha percosso con violenza la vittima ed esplodeva un colpo d’arma da fuoco con una pistola, poi rivelatasi una scacciacani.

Le immediate ricerche hanno consentito l’identificazione dell’autore e la sua localizzazione. Grazie alle perquisizioni domiciliari eseguite dalla Squadra Mobile, è stato recuperato il telefono sottratto e sequestrata l’arma utilizzata per commettere la rapina, nonché alcune dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish. L’uomo è stato tratto in arresto e tradotto in carcere a disposizione della autorità giudiziaria.