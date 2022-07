Ragazzo travolto e ucciso da un’auto nel Bresciano

domenica, 10 luglio 2022

Urago d’Oglio – Tragedia nella notte: investe e uccide ragazzino. L’incidente mortale è accaduto sulla Sp2 tra Rudiano e Urago d’Oglio. Daniele Goffi, 15 anni, residente a Urago d’Oglio (Brescia) è stato investito mentre camminava con un amico sul ciglio della strada e stava tornando a casa dopo la serata trascorsa ad una festa del paese del Bresciano.

L’amico del 15enne si è salvato, mentre per Daniele Goffi non c’è stato scampo. Il conducente dell’auto è stato sottoposto al test alcolemico ed è risultato negativo. Le indagini sono condotte dai carabinieri, l’autista è indagato per omicidio stradale e la vettura è stata sequestrata.