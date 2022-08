Raffica di arresti della Polizia di Stato a Trento

giovedì, 25 agosto 2022

Trento – Nell’ambito delle attività di prevenzione organizzate dalla Questura di Trento, la Squadra Mobile e le Volanti anche questa settimana sono state impegnate in un massiccio controllo dei principali parchi cittadini e delle più note piazze frequentate da pregiudicati, anche con l’ausilio dei cinofili, per impedire che tali aree diventino zona franca e punto di incontro abituale di spacciatori e malviventi. In particolare: 320 persone controllate, 86 veicoli controllati e 4 persone arrestate e 3 persone denunciate.

Il personale della Squadra Mobile, unitamente ad un’unità cinofila della Questura di Milano, hanno proceduto al sequestro di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, di circa 9 grammi, rinvenuta sotto un sottile strato di terriccio in una fioriera di piazza Santa Maria Maggiore.

Nella mattinata di lunedì scorso, personale della Squadra Mobile, unitamente a personale dell’U.P.G.S.P., hanno arrestato un cittadino tunisino del 1985, in quanto destinatario di ordine di carcerazione.

Nella tarda serata di martedì scorso, personale della Squadra Mobile, unitamente a personale delle Volanti, hanno tratto in arresto una cittadina italiana del 1987: gli operatori, al termine di un servizio finalizzato al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, transitando a bordo di autovettura di servizio nella zona Nord di Trento, hanno notato un’autovettura condotta da una giovane donna, che marciava in direzione nord, con andatura incerta, tanto da attirare l’attenzione degli agenti.

Sottoposta a controllo, la donna è stata trovata in possesso di oltre mezzo kg di eroina: la successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire ulteriori 3,60 granni. di eroina, materiale per confezionare singole dosi di sostanza stupefacente, nonché la somma di 720 euro, ritenuta provento dell’attività di cessione al dettaglio della sostanza stupefacente.

Ancora gli stessi Uffici operanti hanno arrestato nel pomeriggio di martedì un cittadino italiano del 1994 ed un cittadino marocchino del 1980: gli stessi, a bordo di un’autovettura, sono stati fermati e controllati da una pattuglia della Squadra Mobile. Nel corso dei controlli, questi hanno lanciato dal finestrino grammi 52,85 di sostanza stupefacente del tipo eroina: hanno tentato vanamente a disfarsi della sostanza al fine di eludere il controllo di Polizia. Lo stupefacente, recuperato, ha determinato l’arresto dei due soggetti controllati.