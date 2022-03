venerdì, 11 marzo 2022

Brescia – Pusher arrestato dagli uomini della Polizia di Stato a Brescia. Era già noto alle forze dell’ordine il pusher che è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Carmine.

Lo spacciatore che opera in zona centro città é stato fermato e controllato dai poliziotti in largo Formentone verso le 20.30 dalla volante del Commissariato Carmine, è stato trovato in possesso di circa 4 grammi di cocaina suddivisa in ovuli, pronti per essere venduti, nonché circa duemila euro in contanti occultati all’interno della biancheria intima.

Il soggetto, ha reagito scagliandosi contro i poliziotti colpendoli con calci, pugni causando agli agenti la prognosi di 7 giorni per i traumi subiti durante la colluttazione.

Questo arresto, convalidato nella direttissima di ieri, si inserisce nella più ampia azione di contrasto dello spaccio nel centro città operata dalla Questura di Brescia che nel pomeriggio di ieri ha anche indagato per lo stesso motivo un 20enne straniero, scoperto a vendere hashish in un parco pubblico.