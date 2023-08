Ponte di Legno: camper in bilico su un dirupo della strada del Gavia

lunedì, 21 agosto 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Un camper ha rischiato di finire in un dirupo sulla strada del Gavia nel pomeriggio. Il turista da Ponte di Legno stava salendo verso il passo quando a Sant’Apollonia quando, poco dopo il 4° tornante in un punto dove la strada è stretta, si è spostato con le due ruote fuori dalla carreggiata ed ha rischiato di finire nel dirupo. L’allarme è scattato a metà pomeriggio e sul posto sono giunti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Breno ed Edolo che hanno recuperato il mezzo di proprietà di un turista veneto che stava salendo al Gavia.

Il traffico sulla statale 300 “del Passo di Gavia” è stato bloccato in entrambe le direzioni, all’altezza della località Sant’Apollonia e prima del quinto tornante, per consentire l’intervento dei vigili del fuoco di Breno ed Edolo. Sul posto erano presenti anche i tecnici Anas e carabinieri. Poco dopo la 18 il traffico è tornato regolare sulla statale 300 del Gavia. E’ il terzo episodio che accade quest’estate sulla statale 300 in territorio di Ponte di Legno.

Red. Cro.