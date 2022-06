Pianico: il pilota Gabriele Lumina si è svegliato dal coma

sabato, 4 giugno 2022

Pianico – Gabriele Lumina, 13 anni, si è risvegliato dal coma dopo due settimane dall’incidente in motocross a Savignano del Panaro (Modena). Il 13enne, giovane promessa del motocross, residente a Pianico (Bergamo), era stato ricoverato all’ospedale di Bologna dopo la caduta durante un allenamento, dove aveva riportato un trauma cranico e successivamente trasferito all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Il ragazzo era in coma farmacologico e negli ultimi giorni i medici hanno ridotto la sedazione. Ora si è risvegliato e sui social ha pubblicato i saluti agli amici, rassicurando con un “Sto bene”. Il paese del Sebino occidentale dove il 13enne vive con la famiglia è rimasto per lunghi 14 giorni con il fiato sospeso per le sue condizioni.