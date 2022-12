Pedone investito da un’auto sulla Gardesana, grave 22enne

domenica, 18 dicembre 2022

Mazzano (Brescia) – Investito da un’auto sulla Gardesana, all’altezza di Mazzano (Brescia). All’alba un 22enne che stava camminando sulla carreggiata dalla statale 45bis è stato travolto da una vettura ed è stato ricoverato in gravi condizioni agli Spedali Civili di Brescia.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, l’automedica, un’ambulanza e gli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Desenzano (Brescia). Il giovane è stato stabilizzato e trasportato d’urgenza in ospedale. Sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Polstrada per ricostruire la dinamica di quanto successo, alle 5.50 sulla statale 45bis.