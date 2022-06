Palazzolo: si tuffa nell’Oglio e non riemerge, morto 40enne

martedì, 21 giugno 2022

Palazzolo sull’Oglio – Si tuffa nell’Oglio e non riemerge, morto 40enne, originario del Marocco e da anni residente a Palazzolo sull’Oglio (Brescia). Notte di ricerche a Palazzolo sull’Oglio per trovare Monir Kammad, 39 anni, carpentiere, sposato con due figli in Marocco.

L’allarme è scattato nella notte, sul posto carabinieri, vigili del fuoco di Milano e Brescia, Soccorso fluviale di Treviglio, personale medico di Areu e volontari della Croce rossa. Dopo ore di ricerche è stato individuato e recuperato il cadavere di Monir Kammad, ora all’obitorio di Palazzolo, in attesa che arrivino i familiari dal Marocco.