Operazione antispaccio della Squadra Mobile di Bolzano: arresti, denunce e sequestri

venerdì, 18 marzo 2022

Bolzano – Operazione antispaccio della Squadra Mobile di Bolzano, arresti, denunce, sequestri ed allontanamenti. Nel corso della giornata di ieri sono stati intensificati dalla Questura di Bolzano i controlli in tutti i quartieri del capoluogo, al fine di reprimere lo spaccio al minuto di sostanze stupefacenti.

Personale della Squadra Mobile, supportato da pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine “Lombardia” di Milano, ha proceduto all’arresto di una persona ed alla denuncia di altre tre per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrando in totale oltre un etto di droga.

Il primo intervento è avvenuto nella mattinata, quando, con l’ausilio del sistema di videosorveglianza comunale, la Sala Operativa ha notato un episodio di spaccio all’altezza dei Giardini della Stazione, ad opera di una cittadina italiana di 31 anni, già nota alle Forze di Polizia. Giunti immediatamente sul pos to, gli Agenti della Squadra Volante hanno trovato la donna intenta a suddividere in dosi un blister di psicofarmaci.

Sottoposta a controllo, la stessa ha iniziato a colpire gli operatori, tentando di scappare.

I poliziotti sono però riusciti a contenerla e l’hanno tratta in arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Nel pomeriggio, in via Claudia Augusta, personale della Squadra Mobile ha sottoposto a controllo un veicolo al cui interno era presente una bolzanina di 34 anni, pregiudicata per reati concernenti gli stupefacenti e residente a Laives

Risultando sospetta la presenza a Bolzano, la donna è stata perquisita con esito positivo: all’interno della borsa sono stati trovati e sequestrati quattro involucri contenenti, in totale, 20 grammi di eroina (già suddivisa in dosi) e un bilancino di precisione.

Sempre nel pomeriggio, personale dell’Esercito impegnato nel servizio “Strade Sicure” ha notato una cessione di droga all’interno dei Giardini della Stazione: chiesto l’intervento in ausilio di una pattuglia della Squadra Volante, è stato fermato lo spacciatore, un cittadino gambiano di 26 anni senza fissa dimora e con precedenti di polizia a carico, a cui sono stati sequestrati altri 30 grammi di hashish e 3 dosi di cocaina che teneva occultati.

L’acquirente, un cittadino moldavo di 30 anni, è stato segnalato amministrativamente al Commissariato del Governo.

In serata, gli operatori del Reparto Prevenzione Crimine “Lombardia”, in servizio di pattugliamento in viale Stazione, hanno notato che un cittadino algerino di 30 anni, con precedenti specifici, alla vista dei poliziotti si era disfatto di un pezzo di hashish: la successiva perquisizione personale ha consentito il sequestro di 1020 euro, considerato provento della vendita di altra analoga sostanza.

Infine, sempre sul fronte del contrasto a forme di microcriminalità e degrado, sono stati allontanati da via Perathoner tre cittadini marocchini e uno gambiano che bivaccavano e molestavano i passanti, tenendo un comportamento indecoroso.