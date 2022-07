Omicidio Ziliani: a processo Mirto Milani, Silvia e Paola Zani

lunedì, 4 luglio 2022

Temù – Omicidio Ziliani, Mirto Milani, Silvia e Paola Zani saranno processati per concorso in omicidio volontario aggravato e soppressione di cadavere. Al termine dell’udienza preliminare, il giudice Gaia Sorrentino ha rinviato a giudizio Mirto Milani, giovane bergamasco, e le sorelle Paola e Silvia Zani. Il processo si aprirà il prossimo 27 ottobre davanti ai giudici della I sezione delle Corte d’Assiste del tribunale di Brescia.

Laura Ziliani (nella foto), ex vigilessa di Temù (Brescia), venne uccisa l’8 maggio 2021 nel paese dell’alta Valle Camonica, quindi sepolta vicino al fiume Oglio, dove il cadavere venne ritrovato tre mesi dopo. I tre sono stati arrestati dai carabinieri di Ponte di Legno e della Compagnia di Breno lo scorso 24 settembre: le due sorelle Paola e Silvia Zani, figlie della vittima, sono rinchiuse nel carcere Verziano di Brescia, mentre Mirto Milani è detenuto a Canton Mombello. Un mese e mezzo fa il “trio criminale” come li aveva definiti il Gip del tribunale di Brescia nell’ordinanza di custodia cautelare, avrebbe stordito la donna per poi soffocarla a mani nude e occultare il cadavere in una zona vicino alla pista ciclopedonale di Temù e il fiume Oglio. E’ stata accolta anche la costituzione di parte civile da parte della terza figlia di Laura Ziliani, della mamma e dei familiari.