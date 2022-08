Not, il Tar di Trento dichiara inammissibile il ricorso Guerrato

lunedì, 1 agosto 2022

Trento – Not, dichiarato inammissibile il ricorso di Guerrato, è la sentenza del Tar di Trento. A favore della Provincia autonoma di Trento nella complessa vicenda dell’iter per il Nuovo ospedale di Trento.

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, con sentenza depositata oggi, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Guerrato spa contro la determina di non approvazione del progetto, redatta sulla base dell’esito della conferenza dei servizi decisoria, da parte del dirigente Raffaele De Col, in qualità di Responsabile del procedimento.

Riguardo al provvedimento, nel quale sono state accolte le eccezioni sollevate dalla Provincia in merito a profili procedurali del ricorso, il presidente della Provincia autonoma di Trento sottolinea come si tratti di una notizia positiva, in particolare perché ribadisce la correttezza dell’operato dell’Amministrazione provinciale.

Nelle prossime settimane la Giunta provinciale valuterà quali azioni intraprendere, sentite tutte le parti tecniche e giuridiche in causa.