Non si ferma all’alt e trascina carabiniere: arrestato 44enne di Sulzano

giovedì, 18 agosto 2022

Sulzano – Non si ferma all’alt e trascina un carabiniere della Stazione di Marone, arrestato 44enne di Sulzano (Brescia). L’episodio è avvenuto a Sulzano: il 44enne, già conosciuto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni (il militare è stato medicato con una prognosi di 5 giorni) e guida senza patente.

Il 44enne era stato arrestato per un episodio analogo nell’agosto di un anno fa, quando a Paratico (Brescia) infatti non si era fermato all’alt di una pattuglia, fuggendo per una ventina di chilometri. Nell’udienza per direttissima celebrata oggi in tribunale a Brescia il 44enne si è giustificato: stavo parcheggiando la vettura di un conoscente. L’arresto è stato convalidato e l’udienza aggiornata ad ottobre.