Nella notte incidente stradale nel Bresciano, morta 19enne

venerdì, 26 agosto 2022

Rezzato – Una 19enne è morta nella notte in un incidente stradale avvenuto a Rezzato (Brescia). Poco dopo l’1:30 è avvenuto lo scontro, all’incrocio tra via Garibaldi e via Matteotti, tra uno scooter, con in sella un 22enne e la 19enne, e un fuoristrada. La 19enne è stata sbalzata dalla moto ed è morta sul colpo, mentre è rimasto ferito il 22enne alla guida dello scooter che è stato ricoverato agli Spedali Civili di Brescia.

Sul posto due ambulanze di base e l’automedica, i vigili del fuoco e la Polizia Stradale, che ha effettuato i rilievi sulla dinamica dell’incidente, fatale alla 19enne residente a Nuvolento (Brescia).