Nel Bresciano trovato il cadavere carbonizzato di un uomo

lunedì, 29 agosto 2022

Cologne – Giallo sulla scoperta di un cadavere di un uomo a Cologne (Brescia). Il cadavere di un uomo carbonizzato all’interno del bagagliaio di un Suv è stato rinvenuto in via Molinara del paese bresciano Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Chiari e i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno trovato il Suv ancora in fiamme, con l’equipe medica del 118 che ha constatato il decesso dell’uomo.

Sono state inviate le indagini per fare chiarezza sulle cause del decesso. Tutte le ipotesi sono aperte. Con il supporto dell’equipe del 118 e della Scientifica si cerca di ricostruire quanto accaduto partendo dall’identità dell’uomo che porterebbe a uno straniero residente in Franciacorta.