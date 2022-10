Nel Bresciano soccorso cercatore di funghi sul Monte Cornone

domenica, 16 ottobre 2022

Concesio (Brescia) – Intervento nella giornata odierna per la Stazione di Valle Trompia del Soccorso alpino. L’attivazione da parte della centrale è arrivata poco dopo mezzogiorno, per un cercatore di funghi caduto nel bosco sulle pendici del Monte Cornone, a circa 300 metri di quota. L’uomo – 76 enne – ha riportato un trauma a una gamba e non era in grado di proseguire.

La persona che era con lui – 43enne – ha attivato i soccorsi: sul posto una squadra del Cnsas, tra cui un sanitario, e i Vigili del fuoco. L’uomo è stato valutato sotto l’aspetto sanitario, immobilizzato, imbarellato e trasportato a piedi per 200 metri lungo un sentiero impervio fino alla strada sterrata, poi all’ambulanza e trasportato in ospedale a Gardone Val Trompia.