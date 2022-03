Nel Bresciano multati cinque distributori di benzina

giovedì, 17 marzo 2022

Coccaglio – Raffica di multe nei confronti di cinque gestori dei distributori di carburante della Franciacorta, che hanno applicato prezzi altissimi su gasolio e benzina. Durante i controlli degli agenti della Polizia Locale cinque stazioni di servizio tra Cologne e Coccaglio (Brescia) sono state sanzionate con complessivi 10mila euro di multa.

Tra le irregolarità accertate la mancanza della pubblicità dei prezzi di alcuni carburanti e di prodotti accessori come Adblue, assenti o poco visibili nell’area commerciale. Un benzinaio non aveva presentato la Scia per la vendita al dettaglio di prodotti commerciali non alimentari accessori all’attività, cosa che ha portato ad un sanzione di 5.164 euro.