Nago Torbole, spento l’incendio alle pendici del Monte Baldo

mercoledì, 13 luglio 2022

Nago Torbole (Trento) – Spento l’incendio alle pendici del Monte Baldo, situato tra il Trentino e il Veneto. Il lavoro di vigili del fuoco di Riva del Garda, Arco e Trento e il corpo forestale del Trentino ha consentito di porre l’incendio sotto controllo e di spegnerlo.

L’incendio, divampato domenica nel territorio di Nago Torbole (Trento), è stato spento. Le operazione per spegnere i piccoli roghi ancora attivi sono proseguite fino al primo pomeriggio di oggi, mentre ora è in corso la bonifica del territorio, a cura di 30 vigili del fuoco volontari delle unioni distrettuali Alto Garda e Ledro della Vallagarina. L’area interessata continuerà ancora per giorni ad essere monitorata per il rischio che le fiamme si riattivino a causa dell’Ora del Garda. La zona colpita ha raggiunto una superficie di circa 45ettari. Il nucleo droni dei vigili del fuoco permanenti provvederà alla mappatura della zona e alla conta dei danni.