Molveno: rinvenuta la carcassa dell’orso M62

domenica, 30 aprile 2023

San Lorenzo Dorsino (Trento) – Rinvenuta la carcassa di un orso: è M62. In mattinata è avvenuto il ritrovamento della carcassa di un orso: un gruppo di escursionisti in una zona impervia tra il lago di Molveno e San Lorenzo Dorsino hanno lanciato l’allarme e allertato la Forestale che si sono portati sul posto e accertato che si tratta dell’esemplare M62. La sua identità è confermata dalle marche auricolari e l’orso appare in stato di decomposizione.

A stabilire le cause della morte sarà l’istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, al quale sarà consegnato l’esemplare. Il recupero è stato curato dal Corpo forestale trentino.