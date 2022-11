Minacce e furto in locale di Cosio Valtellino, daspo di un anno a 40enne di Traona

giovedì, 3 novembre 2022

Cosio Valtellino – Minacce e furto in estate all’esercizio pubblico Jonata di Cosio Valtellina, nei guai un 40enne residente a Traona (Sondrio). Notificato il provvedimento di Divieto di accesso a locali pubblici dopo l’attività di accertamento condotta dal Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine e la segnalazione dei carabinieri della stazione di Morbegno (Sondrio) di denuncia all’Autorità Giudiziaria, ha fornito al Questore di Sondrio gli elementi per emettere il provvedimento di Daspo Willy con divieto di accesso per un anno all’esercizio pubblico e di stazionare nelle immediate vicinanze.