Merano, controlli straordinari e denunce della Poliza di Stato

giovedì, 3 novembre 2022

Merano (Bolzano) – Controlli straordinari a Merano (Bolzano), la Questura ha organizzato specifici servizi di controllo del territorio a Merano, implementando l’ordinario dispositivo anche grazie all’ausilio delle pattuglie di rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine di Milano allo scopo di prevenire e reprimere episodi di microcriminalità.

I controlli si sono concentrati nel centro, nella zona della stazione ferroviaria e in parchi ed esercizi pubblici maggiormente frequentati da giovanissimi, specie in occasione della festività di Ognissanti. In totale, nelle due giornate sono state identificate 152 persone e controllati 25 esercizi pubblici.

Il mirato servizio e l’attenzione a situazioni di pericolo per la cittadinanza hanno consentito di denunciare un cittadino ucraino di 29 anni, residente da tempo a Merano, in quanto colto in possesso di un tirapugni metallico e di un coltello dalla lunghezza complessiva di 15 cm, mentre camminava per le vie del centro.

Per quanto riguarda il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, un giovane algerino è stato trovato in possesso di una dose di hashish e per questo segnalato al Commissariato del Governo. L’attività, che verrà ripetuta nelle prossime settimane, è finalizzata a garantire la massima sicurezza alla cittadinanza in aggiunta agli ordinari servizi di controllo del territorio assicurati dal Commissariato.