mercoledì, 8 dicembre 2021

Merano – Arrivano i carabinieri per schiamazzi notturni: giovane denunciato per droga. I militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia carabinieri di Merano hanno denunciato in stato di libertà per il reato di detenzione di droga ai fini di spaccio un ventenne del luogo.

La notte tra domenica e lunedì i carabinieri della centrale operativa di Merano hanno ricevuto a breve distanza diverse telefonate sul numero unico europeo di pronto intervento 112 per schiamazzi notturni provenienti da un appartamento della centralissima via dei portici nel capoluogo del Burgraviato.

I militari sono andati pensando al solito baccano per musica alta per cui purtroppo le centrali operative dell’Arma sono quasi ogni notte (ma pure di giorno…) perseguitate per la maleducazione di tante persone che non hanno rispetto per il vicinato.

La sorpresa è stata forte quando i carabinieri si sono trovati davanti il padrone di casa e hanno capito che in casa non erano girate sostanze normali ma sostanze illecite. I carabinieri hanno quindi eseguito una approfondita perquisizione al domicilio rinvenendo e sottoponendo a sequestro più di sessanta grammi di hashish, quasi venti grammi di marijuana, un flacone contenente 70 milligrammi di metadone e un bilancino di precisione.

Il giovane ventenne meranese, già noto nel settore droga, è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. La droga è stata mandata al laboratorio dei carabinieri di Laives per le consuete analisi qualitative.