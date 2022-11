Maxi incidente a Dro, tre persone in gravissime condizioni

sabato, 12 novembre 2022

(Trento) – Gravissimo incidente nel tardo pomeriggio in località Marocche a Dro (Trento) con cinque veicoli coinvolti e dieci persone soccorse sulla statale 45 bis, Gardesana Occidentale. L’incidente è accaduto all’altezza della pescicoltura.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Dro, quattro ambulanze, un’automedica, l’elisoccorso ed i carabinieri della Compagnia di Riva del Garda. Le persone coinvolte, tra i 21 e 53 anni, sono state prese in consegna dell’equipe medica 118 Trentino Emergenza e due persone – 41 e 53 anni – sono state trasportate con l’elisoccorso in gravi condizioni al Santa Chiara di Trento. Grave anche un 44enne ricoverato all’ospedale di Rovereto, gli altri sono stati curati sul posto. I carabinieri hanno effettuato la ricostruzione della dinamica dell’incidente. La Gardesana è stata chiusa per circa due ore.