Maltrattamenti in famiglia, estorsione e rapina: arrestato 22enne

martedì, 6 dicembre 2022

Chiavenna (Sondrio) – I carabinieri della Stazione di Chiavenna (Sondrio) hanno proceduto all’arresto di un 22enne dellla zona, destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal Gip del Tribunale di Sondrio per i reati di maltrattamenti in famiglia, minaccia aggravata, estorsione e rapina.

Il giovane, già noto all’Arma di Chiavenna per precedenti analoghi risalen ti nel tempo, nelle ultime settimane aveva nuovamente minacciato, anche impugnando un coltello, la madre convivente, la quale ha denunciato i fatti ai Carabinieri di Chiavenna che tempestivamente hanno informato l’autorità giudiziaria.

Il giovane è stato tradotto presso la casa circondariale di Sondrio a disposizione dell’autorità giudiziaria.