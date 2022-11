Malore fatale nei boschi bresciani, muore 64enne

sabato, 26 novembre 2022

Tignale – È terminato nel primo pomeriggio di oggi l’intervento per il recupero di una persona deceduta nei boschi sopra Tignale, nei pressi di una malga. Si tratta di un uomo di 64 anni, che era uscito per andare a caccia. A un certo punto ha avuto un malore e si è accasciato, allora i compagni hanno chiamato il NUE 112. Sono partite subito le squadre territoriali del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, Stazione di Valle Sabbia della V Delegazione Bresciana, in coordinamento con la centrale; dalla base di Brescia è partito l’elisoccorso di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. L’équipe sanitaria è stata verricellata sul posto e il medico ha constatato il decesso. Il corpo dell’uomo è poi stato trasportato fino alla località Bocca Paolone. Sono intervenuti anche i Carabinieri. L’intervento è finito nel primo pomeriggio.