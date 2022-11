Malore alla guida, Costa Volpino piange Germano Lorandi

mercoledì, 9 novembre 2022

Costa Volpino (Bergamo) – E’ morto Germano Lorandi, 78 anni, pensionato, residente a Costa Volpino (Bergamo) finito fuori strada, a seguito in un malore, nel pomeriggio dello scorso 3 novembre, al confine tra Costa Volpino e Rogno.

Il 78enne era finito in una scarpata, subito soccorso dall’equipe del 118 e vigili del fuoco è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in gravi condizioni. Germano è morto in condizioni simili a quelle del fratello Augusto, deceduto nel 2019 dove a seguito di un malore si è schiantato in una galleria della Provinciale del lago d’Iseo. Le esequie si terranno domani – giovedì 10 novembre, con inzio alle 15 – nella parrocchiale di Costa Volpino, partendo dall’abitazione di via Zoncone. Lascia la moglie Maria, la figlia Roberta e tre fratelli,