Lago di Caldonazzo: rinvenuto cadavere, indagini in corso

giovedì, 25 agosto 2022

Caldonazzo – Macabra scoperta nella zona della spiaggia libera di San Cristoforo del lago di Caldonazzo (Trento), dove è stato rinvenuto il cadavere di un uomo attorno ai 60 anni.

L’allarme è stato da alcune persone che in mattinata hanno raggiunto la spiaggia libera ed hanno notato nelle acque il cadavere. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri, l’equipe medica del 118 Trentino Emergenza che ha constato il decesso dell’uomo. Sono in corso accertamenti sulle cause del decesso, se si è tratato di un malore oppure non sapeva nuotare e il tuffo nelle acque del lago è stato fatale. La salma è stata portata all’obitorio del paese.