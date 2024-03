La Valle Camonica e l’atletica bresciana piangono Walter Bassi

domenica, 24 marzo 2024

Esine (Brescia) – Cordoglio in Valle Camonica e nel mondo dello sport per la morte di Walter Bassi, precipitato per 200 metri durante un’arrampicata nella zona del bivacco Macherio. Walter Bassi (nella foto), 59 anni, lascia la moglie Lucia.

Centinaia di messaggi di cordoglio. “In una domenica triste per l’atletica italiana, e in particolare per il movimento bresciano e lombardo di corsa in montagna, piangiamo la scomparsa di Gualtiero Bassi, meglio conosciuto come Walter, presidente della società Corrintime, rimasto vittima a 59 anni durante un’arrampicata in Valcamonica. Appassionato della campestre (partecipò ai Mondiali di Gateshead nel 1983), maratoneta di valore in gioventù (2h13:08 a Palermo nel 1988 e Londra nel 1990), è stato uno stimato allenatore e organizzatore in età più adulta, fino alla nascita della società bresciana Corrintime e alla regia della mezza maratona “io21zero97”, vanto della società nella quale hanno militato anche i gemelli Bernard e Martin Dematteis. Ai familiari di Walter Bassi va l’abbraccio più sentito”, il presidente Fidal Stefano Mei.

“Increduli e sbigottiti per la triste notizia, il mondo dell’atletica bresciana piange l’improvvisa morte di Walter Bassi: stimato ex atleta ed ora validissimo presidente del camuno della Corrintime”, il presidente Fidal Brescia Rolando Perri, a nome di tutto il comitato e di tutto il movimento atletico bresciano, esprime le più sentite condoglianze per i due lutti alle società, agli atleti e ai familiari.

“In questi anni da Assessore allo Sport della Comunità Montana ho conosciuto una grande persona, un grande atleta, un grande sportivo , sempre disponibile per gli altri. Mi hai fatto imparare ad amare l corsa, mi hai allenato seppur fossi un runner straccio e come me hai avvicinato a questo bellissimo sport tantissime persone. Proprio oggi al rientro dalla mia corsetta domenicale volevo scriverti per chiederti notizie della nostra prossima maratona a Valencia. Ciao Walter Bassi lasci nei tanti che ti hanno conosciuto e ti vogliono bene un grande vuoto, che sarà impossibile da colmare. Un forte abbraccio a Lucia e a tutti i familiari”, il ricordo di Massimo Maugeri, assessore allo Sport della Comunità Montana. di Valle Camonica.

Il cordoglio dei podisti Urago Mella: “Una notizia che non avremmo mai voluto ricevere. Ci ha lasciati l’amico Walter Bassi. Con Walter è nato il progetto del trofeo Nuovo Flamina Half Marathon, recentemente presentato, con una comunione di intenti incredibile, disponibilità ed umiltà. Non più tardi di giovedì scorso eravamo insieme per una pizza, con Angela Busseni, a parlare di corse, atletica e progetti. Il suo mondo! Una persona speciale che mancherà a tutti. Un abbraccio alla famiglia da parte di tutta la nostra squadra”.