La Squadra Volante arrestata spacciatore bresciano

giovedì, 17 novembre 2022

Brescia – Ieri mattina, durante un servizio di controllo del territorio in via Cefalonia a Brescia, gli agenti a bordo della Volante hanno notato due ragazzi che, alla vista della pattuglia hanno tentato di allontanarsi. Insospettiti dall’atteggiamento dei due, i poliziotti si sono avvicinati e li hanno bloccati nel loro tentativo di darsi alla fuga per poi procedere a controllo approfondito.

A seguito di perquisizione personale, gli agenti hanno rinvenuto, all’interno del borsello di uno dei due giovani, diverse decine di grammi di hashish suddivisa in dosi, oltre a un bilancino di precisione, denaro e un coltello. La perquisizione è stata dunque estesa al domicilio del predetto, ove è stata trovata ulteriore sostanza stupefacente, materiale per la pesatura e per il confezionamento. Nel complesso sono stati sequestrati quasi 130 grammi di sostanza stupefacente. All’esito dell’attività, il giovane è stato arrestato per possesso di droga a fini di spaccio.