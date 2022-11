La banda del bancomat ha colpito anche a Brescia

domenica, 27 novembre 2022

Brescia – Arrestati due rapinatori della banda del bancomat, che avrebbe messo a segno 21 colpi in due anni, di cui un paio anche a Brescia. I due rapinatori sono stati arrestati dai carabinieri di Udine: nei vari colpi agli sportelli bancomat di istituti bancari avrebbero rubato un milione di euro. Agivano facendo esplodere lo sportello con l’utilizzo di esplosivo a marmotta.

I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Udine nelle Province di Padova e Treviso hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale di Udine. Tra i reati contestati ci sono fabbricazione e porto illegale di esplosivi in pubblico, ricettazione, rapina aggravata, e furto di 3 auto, poi utilizzate per compiere gli assalti ai bancomat.