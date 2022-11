Interrogatorio di Samir Bougana, foreign fighter di Gavardo

domenica, 13 novembre 2022

Brescia – Sarà interrogato domani Samir Bougana, Foreign fighter italo-marocchino, nato 28 anni fa a Gavardo (Brescia) in Valsabbia e padre di tre figli. Dovrà rispondere delle nuove accuse ordinanza formulate nell’ordinanza di custodia cautelare avanzata dal Pm di Brescia Erica Battaglia e accolte dal Gip.

Gli vengono contestate torture e sevizie nei confronti di almeno due persone, tra cui un adolescente, che si erano rifiutate di combattere per l’Isis e che sono ora rifugiate in Germania. In passato, con rito abbreviato, il Gup di Brescia l’aveva condannato a quattro anni per terrorismo Samir Bougana.