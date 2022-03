Infortunio sul lavoro a Lavis, ferito operaio 49enne

giovedì, 17 marzo 2022

Lavis – Infortunio sul lavoro a Lavis (Trento). Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri e dei tecnici della sanità, un operaio di 49 anni è rimasto incastrato sotto un mini escavatore. L’uomo stava guidando il piccolo mezzo, quando si è rovesciato ed è stato travolto.

L’infortunio è avvenuto nel capannone di un’azienda che produce tubi e impianti per l’irrigazione. Sul posto i vigili del fuoco e l’ambulanza di Trentino Emergenza che ha trasferito l’infortunato al Santa Chiara di Trento.