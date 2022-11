Individuati gli autori dei vandalismi a Bienno

sabato, 5 novembre 2022

Bienno (Brescia) – Individuati gli autori dei vandalismi avvenuti a Bienno (Brescia). Gli inquirenti sarebbero riusciti a risalire, grazie anche al servizio di videosorveglianza, agli autori degli episodi accaduti la sera del 31 ottobre, quando si sono verificati atti vandalici: scritte su muri, auto e cestini bruciati.

Il sindaco di Bienno, Ottavio Bettoni (nella foto), rassicura la popolazione: “Ormai è da qualche tempo che troviamo scritte a danno del bene pubblico e privato – è il messaggio del sindaco –. Il rammarico è naturalmente tanto. In questi giorni siamo riusciti a recuperare fotografie e video, con le quali abbiamo potuto risalire ad alcuni degli artefici di questi gesti. Lo scenario che sta emergendo vede la responsabilità di due gruppi di ragazzi, uno composto da ragazzini più piccoli autori delle scritte riguardati numeri di telefono e l’altro composto da ragazzi più grandi che con bomboletta spray di color rosso hanno sfregiato vari luoghi e auto.

Stiamo incontrando i ragazzi insieme ai genitori, in quanto minorenni, per capire anche con loro le esatte dinamiche di quella serata. Appena tutto il quadro sarà definito affronteremo il tema nelle sedi opportune affinché gli autori di questi gesti incivili siano puniti come si deve”.