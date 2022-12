Incidenti sulle piste valtellinesi, gran lavoro dei soccorritori

venerdì, 30 dicembre 2022

Livigno (Sondrio) – Diciassette interventi dell’equipe medica sulle piste della Valtellina e Valchiavenna in meno di dieci ore. Gran lavoro del 118 nella giornata odierna nei comprensori sciistici valtellinesi per soccorrere sciatori, particolarmente impegnativi quelli effettuati a Livigno (Sondrio) e a Santa Caterina Valfurva (Sondrio).

Osservando le ultime 72 ore si scorgono decine di interventi di cui, uno, particolarmente critico, per una sciatrice di 41 anni che era stata colta da un malore improvviso e si era accasciata in pista, al Bocchel del Torno, nella parte alta della skiarea di Palù, a circa 2200 metri di quota. La donna è stata raggiunta dal personale della Questura in assetto di soccorso piste, dal personale della Fab, Funivie al Bernina, e, sul posto, è giunta anche l’equipe di elisoccorso di stanza a Caiolo. La sciatrice è stata trasportata d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale di Sondrio e sottoposta ad accertamenti.