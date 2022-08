Incidente sulla Provinciale 510 a Pisogne, tre feriti

mercoledì, 17 agosto 2022

Pisogne – Nell’incidente accaduto nella tarda mattinata sulla Provinciale 510 del Sebino, nella zona della galleria Trentapassi, in territorio di Pisogne (Brescia), sono rimaste coinvolte cinque persone, tra cui una bambina di 8 anni.

E’ stata un’altra giornata d’inferno sulla strade del Bresciano, questa volta nella zona del lago d’Iseo dove – a seguito dell’incidente che ha coinvolto più auto e un mezzo pesante – si sono formate lunghe code dalla Valle Camonica verso Brescia e in direzione opposta. Sul posto sono giunte quattro ambulanze, un’automedica, l’elisoccorso giunto dalla centrale operativa di Bergamo, i vigili del fuoco, Polizia stradale e carabinieri. Tre persone sono rimaste ferite, una in codice rosso è stata trasportata all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, le altre due – in codice giallo – all’ospedale di Esine (Brescia). Sono in corso accertamenti sulla dinamica dell’incidente.