Incidente stradale sulla statale 45 a Dro, ferito 22enne

domenica, 7 agosto 2022

Dro – Intervento nel pomeriggio a Dro (Trento), per un incidente stradale sulla statale 45 bis, Gardesana occidentale, al km 123,800. I vigili del fuoco del Corpo di Dro sono usciti in otto, con tre mezzi. Nello scontro tra tre vetture, la peggio è toccata all’occupante dell’ultimo veicolo – un 22enne – che ha tamponato, ed è stato trasportato in ambulanza al Santa Chiara di Trento in codice giallo.

Presente la Polizia locale di Dro per i rilievi e un’ambulanza della Croce Rossa di Vezzano (Trento). La strada è rimasta chiusa per circa 40 minuti per i rilievi ed il soccorso alle persone coinvolte. Intanto il traffico è stato deviato all’interno del paese.