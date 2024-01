Incidente stradale sulla statale 42 a Darfo: un ferito in gravi condizioni

martedì, 23 gennaio 2024

Darfo Boario Terme (Brescia) – Gravissimo incidente stradale sulla statale 42 del Tonale all’altezza di Darfo Boario nel pomeriggio con cinque persone, dai 22 ai 57 anni, coinvolte, di cui uno in gravi condizioni ricoverato uno al Civile.

Secondo la prima ricostruzione una vettura – Opel – che scendeva dall’Alta Valle ha invaso la corsia di marcia, per cause in fase di accertamento dei carabinieri del Radiomobile della Compagnia di carabinieri di Breno, e si è scontrata frontalmente con una vettura – Audi – e successivamente con un furgone che procedeva in direzione opposta. I due conducenti dell’Audi sono stati accompagnati in codice giallo all’ospedale di Esine, il passeggero della Opel è stato trasportato in codice rosso al Civile e il conducente della Opel, un cittadino cinese, è stato stabilizzato sul posto e trasportato alla Poliambulanza.

Lo schianto è accaduto una manciata di minuti prima delle 17 e sul posto sono giunti, oltre ai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Breno, quattro ambulanze, l’automedica dall’ospedale di Esine, l’elisoccorso una dalla centrale di Brescia e l’altra da Bergamo e i vigili del fuoco di Darfo e Breno.

I rilievi sono in corso da parte dei carabinieri del Radiomobile. La statale 42 del Tonale è rimasta bloccata per circa un’ora e mezzo così da consentire gli interventi dei soccorritori e il traffico deviato sulle strade comunali.

di A.Pa.